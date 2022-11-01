شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الثلاثاء 1-11-2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 1-11-2022 إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى البنك الأهلى مع سيراميكا، وواجه حرس الحدود سموحة.

وجاءت أهداف المباريات كالتالى:

سيراميكا 1 – 3 البنك الأهلى

حقق فريق البنك الاهلى الفوز الأول له ببطولة الدورى على نظيره سيراميكا بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى ضمن لقاءات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق البنك الأهلى عن طريق أحمد هانى مدافع فريق سيراميكا في الدقيقة الثانية بالخطأ في مرماه ثم أضاف كريم بامبو مهاجم الفريق في الدقيقة 26 و أحراز الايفوارى رزاق سيسية بالهدف الثالث بالدقيقة 56 بينما قلص الفارق لفريق سيراميكا اللاعب رجب نبيل في الدقيقة 65 .

سموحة 0 – 0 حرس الحدود

تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الحرس بالمكس، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة، ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر بنقطة واحدة،، ويحتل سموحة المركز 13 فى الدوري برصيد نقطتين.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، احمد حكم،احمد شوشه،شريف رضا، خط الوسط: محمد نادي،احمد مصطفى،حسين فيصل،دوكو دودو، خط الهجوم: صديق اوجولا، بنجامين بواتينج.

فيما ضم تشكيل الحرس كلاً من.. في حراسة المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: مؤمن عوض، محمد رمضان بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، الوسط: حامد الجابري، أحمد فتحي حمزة، أحمد عامر، مصطفى محمد «زيكو»، وجيه عبدالحكيم، الهجوم: عمر بسام.