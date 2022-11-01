شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يحصل على رجل مباراة البنك الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل كريم بامبو، مهاجم فريق البنك الأهلى، على لقب رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا عقب تمكنه من إحراز هدف والمساهمة في حصد أول ثلاث نقاط ببطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وحقق فريق البنك الأهلى الفوز الأول له ببطولة الدورى على نظيره سيراميكا بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاءت أهداف فريق البنك الأهلى عن طريق أحمد هانى مدافع فريق سيراميكا في الدقيقة الثانية بالخطأ في مرماه، ثم أضاف كريم بامبو مهاجم الفريق في الدقيقة 26، وأحرز الإيفوارى رزاق سيسية بالهدف الثالث بالدقيقة 56 بينما قلص الفارق لفريق سيراميكا اللاعب رجب نبيل فى الدقيقة 65.