شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبى بالدورى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة هامة عندما يلتقى مع نظيره إنبى في السابعة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

دخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في مواجهتين وسجل 4 أهداف، فيما يحتل إنبى المركز الخامس عشر بنقطة واحدة حصدها من التعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى، ثم خسر من الطلائع والمصرى البورسعيدى، وسكنت شباكه 5 أهداف.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في الدفاع: محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى – عمر جابر.

في الوسط: محمد أشرف روقا – سيد نيمار – أحمد زيزو – عمرو السيسى – مصطفى شلبى.

في الهجوم: سيف الجزيرى.