دوري الأبطال.. أتلتيكو مدريد يغادر البطولات الأوروبية متذيلًا مجموعته

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا، والتي ضمت أتلتيكو مدريد وبورتو وكلوب بروج وليفركوزن، بتأهل بروج وبورتو إلى الأدوار التالية، وليفركوزن إلى الدوري الأوروبي، وخروج أتلتيكو مدريد متذيلًا للمجموعة.

وكان أتلتيكو مدريد فشل في الصعود لدور الـ16 من بطولة دوري الأبطال، بعدما سقط في فخ التعادل أمام بايرن ليفركوزن بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة.

وأنهى روخيبلانكوس موسمه بدوري الأبطال، في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، وهو نفس رصيد باير ليفركوزن، الذي تعادل مع بروج وحصد نقطة جعلته يتوجه إلى الدوري الأوروبي.

فيما ضمن بورتو البرتغالي التأهل متصدرًا للمجموعة برصيد 12 نقطة، وخلفه كلوب بروج البلجيكي برصيد 11 نقطة.

بورتو وأتلتيكو مدريد

أحداث المباراة

بعد مرور 5 دقائق سجل الإيراني مهدي تاريمي المتألق مع بورتو هذا الموسم هدف أول لأصحاب الأرض.

ثم تصدى أوبلاك لهدف محقق عبر جيلانو، قبل أن يسجل ستيفان الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وجاءت أول تسديدة من أتلتيكو مدريد عبر الأرجنتيني دي باول في الدقيقة 32، وتلاها تصدِ آخر من يان أوبلاك أنقذ أتلتيكو من تلقي الهدف الثالث.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر إيفانيلسون فرصة هدف محقق لبورتو بعد مرور ساعة لعب، قبل أن يسجل جريزمان للأتليتي هدفًا أبيض، ألغاه الحكم لوجود خطأ على الأرجنتيني دي باول أثناء صناعته للهدف في الدقيقة 67.

وحاول تاريمي التسجيل مجددًا، بعد تسديدة قوية، لكن أوبلاك منعه من هدف مؤكد مع تبقي 10 دقائق على النهاية، قبل أن يسجل إيفان ماركانو هدف ذاتي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع، لينتهي اللقاء بهزيمة نادي العاصمة الإسبانية، بهدفين مقابل هدف، وخروجه من المنافسات الأوروبية.

ليفركوزن وكلوب بروج

أحداث المباراة

سيطر ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي آلونسو على أحداث اللقاء، لكنه واجه تألق من حارس ليفربول السابق، منيوليه، الذي أهدى فريقه نقطة جديدة قبل انهاء دور المجوعات الذي ضمن الفريق البلجيكي تخطيه منذ الجولة الماضية.

وكاد كلوب بروج أن يسجل هدف مع بداية الشوط الثاني عبر بوزنان، لكن العارضة أنقذت أصحاب الأرض وحفظت أملهم في الذهاب بالدوري الأوروبي.

وكانت أخطر فرص اللقاء، عبر باتريك شيك، مهاجم ليفركوزن، الذي حول الركنية برأسية قوية أنقذها منيوليه ببراعة ليحافظ بروج على شباكه نظيفة، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذا اتجه تشابي ألونسو بفريقه الألماني، إلى الدوري الأوروبي، برصيد 5 نقاط.