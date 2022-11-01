خاص.. من هو مرشح مورينيو الذي رفضه رئيس الاتحاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

أكد محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد، أن المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، رشح له أحد مواطنيه، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم السكندري في موسم 2022-2023، قبل أن يستقر على التعاقد مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش.

الاتحاد مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، يعيش أفضل أوقاته على المستوى الفني، بعدما حصد 9 من أصل تسع نقاط ممكنة في منافسات الدوري المصري، بالفوز في 3 مباريات دون تعادل أو هزيمة، ليحقق أفضل انطلاقة محلية، منذ عام 2000.

ولم يذكر محمد مصيلحي، في تصريحاته التليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أمس الإثنين، اسم المدرب الذي رشحه مورينيو لقيادة الاتحاد، لكن مصدرًا خاصًا في الفريق السكندري كشف لـ"الخليج 365"، المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

من هو "مرشح" مورينيو الذي رفضه الاتحاد؟

أوضح المصدر الرسمي لـ"الخليج 365"، أن أحد الوكلاء عرض اسم "ريكاردو فورمسينهو" على الاتحاد، عندما كان محمد مصيلحي يبحث عن مدرب جديد قبل التعاقد مع مانولوفيتش في 6 سبتمبر 2022.

وشدد على أن الاتحاد حصل على سيرة المدرب البرتغالي الذاتية، لكنه في الوقت ذاته، كان في مفاوضات متقدمة مع المدرب باتريس بوميل، إلى جانب زوران مانولوفيتش، ما دفع المسئولين إلى "تجاهل" المدرب الذي رشحه جوزيه مورينيو.

هل تحدث مورينيو مع محمد مصيلحي؟ بالفعل، حرص مدرب روما على التواصل مع رئيس الاتحاد، من أجل دعم فورمسينهو، الرجل الذي عمل معه مساعدًا في أكثر من تجربة سابقة.

المدرب البرتغالي ريكاردو فورمسينهو، البالغ من العمر 66 عامًا، سبق له أن قاد عددًا من الأندية البرتغالية، إلى جانب تولي المهمة الفنية في الخليج السعودي، موسم 2008-2009، والهلال السوداني في الفترة من مارس 2021 إلى نوفمبر من العام نفسه، قبل أن يبقى في منزله دون عمل.

ويعرف مورينيو، فورمسينهو، جيدًا، في ظل أن الأخير عمل مساعدًا له في مانشستر يونايتد ثم توتنهام هوتسبير الإنجليزيين، بواقع 179 مباراة في كل المسابقات الرسمية.