الأهلي يقرر تصعيد ٤ لاعبين للفريق الأول في فترة توقف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، تصعيد ٤ لاعبين من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال فترة التوقف الدولى بهدف دراسة إمكانية الاستعانة بهم في الفترة المقبلة.

وطلب مارسيل كولر تصعيد عبدالرحمن رشدان وكريم الدبيس وشادي رضوان ومحمد أشرف للفريق الأول وإخطار فرقهم بقطاع الناشئين بذلك.

وكان الأهلي قد قام بضم رشدان والدبيس من وادي دجلة قبل بداية الموسم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة: إن أحمد طعيمه لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2003 نال إعجاب الجهاز المعاون لمارسيل كولر بعد أدائه الجيد في الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أنه قد ضم طعيمه من أحد الفرق اليونانية في صفقة انتقال حر وسوف يتم متابعته خلال الفترة المقبلة بهدف حسم قرار تصعيده للمران مع الفريق الأول.

وينتظر الجهاز الفني خوض مواجهة الغد قبل حسم خارطة طريق فترة توقف الدوري التي تبدأ من 3 وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري بسبب استضافة مصر لقمة المناخ.