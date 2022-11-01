لحظة بلحظة.. ليفربول 0-0 نابولي.. دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 تابعوا معنا التغطية المباشرة للقاء ليفربول ضد نابولي في المباراة المقامة بالجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، ويأتي نابولي في المركز الأول برصيد 15 نقطة.

وحسم ليفربول ونابولي الصعود لدور الـ16 رسميًا ولكن يتنافس الناديين على صدارة المجموعة الأولى.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فان ديك - كوناتي - تسيميكاس

خط الوسط: فابينيو - ميلنر - تياجو

خط الهجوم: جونز - صلاح - فيرمينو

ملخص اللقاء..

جاءت أول كرة خطر في اللقاء من صلاح الذي مرر كرة بينية رائعة إلى جونز داخل منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة يسارية ولكن علت العارضة بقليل في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

في الدقيقة 7 جاءت تسديدةلنابولي عن طريق كفارا من خارج منطقة الجزاء ولكن بعيدة عن مرمى ليفربول إلى خارج الملعب.

في الدقيقة 30 صلاح انطلق تجاه المرمى ومرر كرة بينية داخل المنطقة ليقابلها تياجو بتسديدة مقوسة ولكن الحارس ميريت يتصدى لها ببراعة.