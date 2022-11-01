خاص.. تعرف على موقف زياد طارق ومحمد محمود في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن ثنائي فريق الكرة زياد طارق ومحمد محمود يتدربان في الوقت الحالي مع فريق الشباب بالنادي مواليد 2001 لكن دون مشاركة في مباريات دوري الجمهورية كونهما فوق السن القانوني.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن زياد طارق ومحمد محمود انتظما في تدريبات فريق الشباب من قبل سفر الفريق الأول إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري.

وأضاف المصدر: "من قبل سفر الفرق لمباراة السوبر وهما يشاركان تحت قيادة شريف عبد الفضيل المدير الفني لفريق 2001".

وواصل المصدر تصريحاته: "حتى الأن مستقبل اللاعبان غير واضح ومن المرجح أي يتم خروجهما على سبيل الإعارة في يناير والأمر في يد كولر ولجنة التخطيط وشركة الكرة".