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اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباراتي الداخلية والأهلي إنبي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من .

وأسندت لجنة الحكام مباراة الداخلية والأهلي التي ستجمعهما عند الخامسة عصر يوم غد الأربعاء على ستاد السويس، لأمين عمر على أن يُساعده كلاً من محمد عزازي وخالد السيد، فيما سيكون محمد الدسوقي حكمًا رابعًا وعمرو الشناوي حكم var وسيُساعده محمد محمود لطفي.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة إنبي ونظيره الزمالك، التي ستجمعهما عند السابعة مساء يوم عد للحكم محمود البنا على أن يُساعده كلاً من سمير جمال وسيد نافع وسيكون محمد عباس حكمًا رابعًا على أن يكون محمود بسيوني حكمًا لـ var ويساعده هشام الدسوقي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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