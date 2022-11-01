ماذا يفعل الأهلي في حال غياب السولية وديانج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تأكد غياب الثنائي عمرو السولية والمالي أليو ديانج، لاعبا وسط النادي الأهلي، عن المباريات في الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

حيث أعلن الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، أن عمرو السولية يعاني من شد خفيف في العضلة الأمامية، مما يستدعي إراحته في مباراة الداخلية التي ستقام غدا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

ويعانى أليو ديانج من شد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة أسوان التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري المصري.

وبالتالي أصبحت خيارات الجهاز الفني للأهلي محدودة في وسط الملعب، في ظل تطلع الفريق الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية بعدما حقق الفوز في أول مباراتين أمام الإسماعيلي ومن ثم أسوان بهدف دون رد، وبعدها توج بالسوبر المصري على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

ومن المحتمل أن يغيب أيضا عن مباراة الداخلية المدير الفني السويسري مارسيل كولر، وذلك بعدما أصيب بنزلة برد حسبما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، مما استدعى غيابه عن المران الختامي الذي اقيم مساء اليوم الثلاثاء.

واقترب حمدي فتحي، لاعب الوسط، من التشكيل الأساسي للمباراة بعدما تأكد غياب الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج، والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل ضيق الخيارات المتاحة للجهاز الفني، ماذا يفعل الأهلي عند غياب السولية وديانج؟.

اعتمد الجهاز الفني للأهلي على عمرو السولية وأليو ديانج بشكل كبير وذلك منذ قدوم اللاعب المالي للفريق الأحمر في 5 يوليو عام 2019، حيث شكل الثنائي صمام أمان في وسط الملعب وهو ما ساهم بشكل أيضا في تتويج الفريق الأحمر ببطولتي دوري أبطال إفريقيا موسمي 2019-2020 و2020-2021.

وغاب السولية وديانج عن مباريات الأهلي في 11 مباراة حقق الفريق الأحمر الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة.

ومن ضمن هذه المباريات غاب الثنائي عن 8 لقاءات في النسخة الماضية من بطولة الدوري المصري بقرار من مجلس إدارة النادي بعدما فقد الأهلي فرصة المنافسة على بطولة الدوري والتي توج بها الزمالك.

وتعد الخيارات المتاحة للأهلي هي أن يشرك بجوار حمدي فتحي في خط الوسط إما محمود متولي ووقتها يلعب أيمن أشرف كقلب دفاع، أو يتواجد أكرم توفيق في خط الوسط ومن ثم سيلعب محمد هاني في الجبهة اليمنى، أو يلجأ الأهلي لعودة أحمد نبيل كوكا أو محمد مجدي أفشة في خط الوسط.