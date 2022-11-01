كروس: لن أرحل عن ريال مدريد.. وأبحث عن لقب سادس في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أكد النجم الألماني توني كروس، أنه ينوي البقاء بين صفوف ريال مدريد حتى اعتزاله ممارسة كرة القدم، موضحًا مساء اليوم الثلاثاء، أن الفريق يستهدف البقاء في صدارة المجموعة، قبل لقاء سيلتك الاسكتلندي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد توني كروس، البالغ من العمر 32 عامًا، مع ريال مدريد في يونيو 2023.

وأشار كروس في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، قبل استضافة سيلتك على ملعب سانتياجو برنابيو، إلى أن الريال في حاجة إلى النقاط الثلاث، بقوله: "نحن في حاجة إلى الفوز على سيلتك، نطمح إلى إنهاء دور المجموعات في الصدارة.. لدينا فريق قوي وأنا متفائل".

وتطرق النجم الألماني إلى البطاقة الحمراء الوحيدة في مسيرته مع كرة القدم، موضحًا: "ريال مدريد في قمة الليجا، لذا لا توجد أي مشكلة.. حاولت إيقاف هجوم جيرونا المضاد، لكن الحكم أشهر في وجهي البطاقة الصفراء الثانية".

وتابع بشأن موقفه من تمديد العقد مع بطل الدوري الإسباني: "لن أنتقل إلى أي نادٍ آخر، سأعتزل هنا في ريال مدريد.. لكن الشيء الوحيد الذي لا أعرفه هو متى سأعتزل كرة القدم".

وأتم كروس: "لن يكون الأمر سيئًا في حال فزت بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة.. نطمح إلى الفوز بكل البطولات، هذا مستحيل، لكننا قادرون على المنافسة فنحن ريال مدريد".

يذكر أن توني كروس، يرتدي قميص ريال مدريد، منذ 2014، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني.