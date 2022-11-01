فيتوريا يُجهز المنتخب لمواجهة بلجيكا بمعسكرين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة معسكر المنتخب على فترتين تحضيرًا لمواجهة منتخب بلجيكا خلال فترة التوقف الدولي.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الفترة الأولى ستكون من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الجاري بالقاهرة وستكون للاعبين المحليين مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و 13 نوفمبر.

وأوضح اتحاد الكرة، عبر البيان ذاته، أن الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر ستُقام بداية من يوم 13 حتى 18 نوفمبر الجاري وستكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 بالكويت.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بالتنويه إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين المختارين لمعسكر نوفمبر عقب انتهاء مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري.