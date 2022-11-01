أتليتيكو مدريد يسقط أمام بورتو ويفشل في حجز مقعد أوروبي

فشل نادي أتليتيكو مدريد الإسباني في حجز مقعد له في الدوري الأوروبي بسقوطه أمام مضيفه بورتو البرتغالي (1-2) الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة لحساب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.



سجّل الإيراني مهدي طارمي الهدف الأول لبورتو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف ستيفن أنتونيس الثاني في الدقيقة 24 من عمر المباراة التي قلّص فيها أتليتيكو النتيجة في الدقيقة (90+5) عبر هدف عكسي لإيفان ماركانو.



وتذيّل فريق المدرب دييغو سيميوني مجموعته برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين و3 خسارات خلف ليفركوزن الثالث (5 نقاط) الذي تعادل على أرضه مع كلوب بروج البلجيكي من دون أهداف وظفر ببطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي لتفوقه بالمواجهتين المباشرتين على أتليتيكو.



في المقابل، تصدّر بورتو الذي كان ضمن تأهله مسبقاً المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن كلوب بروج الثاني الذي ضمن تأهله أيضاً إلى دور الستة عشر.

(بي إن سبورت)