ميسي يطلب الراحة من سان جيرمان قبل كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يريد الحصول على بعض الراحة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر في الـ20 من الشهر الحالي.

وجاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي إيدول جاستون الذي يشتغل في شبكة «تي واي سي»، والذي سبق له إجراء أكثر من حديث مع النجم الأرجنتيني.

وذكر جاستون أن ميسي قد يطلب من المدير الفني لباريس سان جيرمان، كريستوف جالتييه، ألا يلعب آخر مباراة للفريق قبل كأس العالم.

ويخوض باريس سان جيرمان ثلاثة لقاءات قبل كأس العالم تبدأ بمواجهة يوفنتوس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يلعب ضد لوريان الأحد المقبل، وضد أوكسير في الأسبوع التالي.

ويأمل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي)، في تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، وربما في ظهوره المونديالي الأخير في البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

ويرى الكثيرون أن الأرجنتيني يستحق الفوز بكأس العالم قبل تعليق حذائه، لتكريس نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم إن لم يصبح أعظمهم على الإطلاق.

إلى ذلك تلقى منتخب الأرجنتين خبرا سيئا جديدا يتعلق بلاعبيه قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، بعد إصابة جيوفاني لو سيلسو، لاعب وسط نادي فياريال الإسباني.

لو سيلسو تعرض للإصابة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو وفياريال التي أقيمت السبت على ملعب «سان ماميس» ضمن الجولة 12 لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني، حيث لم يتمكن الأرجنتيني من استكمال اللقاء وخرج من الملعب في الدقيقة 25.

وأكدت صحيفة «TYC Sports» الأرجنتينية أن لو سيلسو تعرض لتمزق عضلي من الدرجة الأولى، مما يجعل ظهوره في المباراة مع «الألبيسيليستي» في كأس العالم 2022 أمام السعودية في 22 نوفمبر محل شك كبير.

لو سيلسو يعد واحدا من أبرز عناصر فريق المدرب ليونيل سكالوني، ومع إصابته بتمزق من الدرجة الأولى ستكون أمامه ثلاثة أسابيع من التعافي، وهو ما يزيد فرضية غيابه أمام السعودية.