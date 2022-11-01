شكرا لقرائتكم خبر بوغبا رسميا خارج حسابات فرنسا في المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى المنتخب الفرنسي لكرة القدم حامل لقب نسخة مونديال روسيا 2018 ضربة موجعة جديدة بإعلان لاعب وسطه ويوفنتوس الإيطالي بول بوغبا انسحابه من نسخة قطر 2022 بسبب الإصابة.

وقالت رافاييلا بيمنتا، محامية ووكيلة أعمال بوغبا، في بيان «بعد الفحوصات الطبية التي أجريت الأحد والاثنين، من المؤلم جدا الإبلاغ عن أن بول بوغبا لا يزال بحاجة للتعافي بعد العملية الجراحة (في الركبة في بداية سبتمبر).

لهذا السبب لا يمكن لبول الالتحاق بصفوف المنتخب الفرنسي في قطر».

وأضافت بيمنتا في البيان «بول سيواصل بذل قصارى جهده للعودة إلى الملاعب من أجل الجماهير وفريقه في أسرع وقت ممكن».

ولم يلعب بوغبا (29 عاما) أي مباراة رسمية منذ عودته إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، حيث تعرض لإصابة قبل بداية الموسم مباشرة.

وخضع بوغبا الذي أسهم في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال 2018، لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في أوائل سبتمبر الماضي، واستأنف التدريبات الجماعية مع يوفنتوس في الأيام الأخيرة، لكنه تعرض لإصابة عضلية جديدة الأحد ستؤخر شفاءه، وبالتالي ستصعب إمكانية اختياره في القائمة النهائية لمنتخب «الديوك»» للمشاركة في مونديال قطر.

وسيعلن مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، الذي خسر خدمات لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، نغولو كونتي بسبب الإصابة أيضا، عن تشكيلته للنهائيات في 9 نوفمبر، على أن تكون المباراة الأولى لـ»الديوك» في مونديال قطر في 22 نوفمبر ضد أستراليا، قبل لقاء الدنمارك في 26 وتونس في الـ30 منه.