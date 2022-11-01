شكرا لقرائتكم خبر بوغبا رسميا خارج حسابات فرنسا في المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت رافاييلا بيمنتا، محامية ووكيلة أعمال بوغبا، في بيان «بعد الفحوصات الطبية التي أجريت الأحد والاثنين، من المؤلم جدا الإبلاغ عن أن بول بوغبا لا يزال بحاجة للتعافي بعد العملية الجراحة (في الركبة في بداية سبتمبر).لهذا السبب لا يمكن لبول الالتحاق بصفوف المنتخب الفرنسي في قطر».
وأضافت بيمنتا في البيان «بول سيواصل بذل قصارى جهده للعودة إلى الملاعب من أجل الجماهير وفريقه في أسرع وقت ممكن».
ولم يلعب بوغبا (29 عاما) أي مباراة رسمية منذ عودته إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، حيث تعرض لإصابة قبل بداية الموسم مباشرة.
وخضع بوغبا الذي أسهم في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال 2018، لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في أوائل سبتمبر الماضي، واستأنف التدريبات الجماعية مع يوفنتوس في الأيام الأخيرة، لكنه تعرض لإصابة عضلية جديدة الأحد ستؤخر شفاءه، وبالتالي ستصعب إمكانية اختياره في القائمة النهائية لمنتخب «الديوك»» للمشاركة في مونديال قطر.
وسيعلن مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، الذي خسر خدمات لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، نغولو كونتي بسبب الإصابة أيضا، عن تشكيلته للنهائيات في 9 نوفمبر، على أن تكون المباراة الأولى لـ»الديوك» في مونديال قطر في 22 نوفمبر ضد أستراليا، قبل لقاء الدنمارك في 26 وتونس في الـ30 منه.
كانت هذه تفاصيل خبر بوغبا رسميا خارج حسابات فرنسا في المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.