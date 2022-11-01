اتحاد السلة: أبوجلاس في مهمة وطنية

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وقال اتحاد السلة في بيان أمس «أصدرنا لائحة انتقال اللاعبين بتاريخ 4 سبتمبر الماضي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من 28 أكتوبر الماضي، وبذلك نكون قد منحنا الأندية فرصة كافية للانتهاء من عقود لاعبيهم الجديدة».وأوضح البيان أن أبوجلاس يتواجد حاليا ضمن صفوف المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أنه يهمه توفير أجواء الاستقرار للاعب ليؤدي مهمته الوطنية على أكمل وجه.
يشار إلى نادي أحد قد طالب منذ أيام بفتح تحقيق في توقيع لاعبه أبوجلاس للنصر، معتبرا أنه وقع قبل بداية فترة الانتقالات الرسمية، بناء على معلومة ذكرها معلق مباراة بالدوري السعودي، أكد فيها أن جلاس وقع للنصر.
واتهم نادي أحد لاعبه بالتهرب من خوض مباراة فريقه أحد أمام النصر، مما دفع الإدارة الأحدية إلى اتخاذ قرار بإيقاف اللاعب.
وأكد نادي أحد أن ذلك يأتي حفاظا على حقوق النادي الأدبية، ولنشر رياضة سليمة خالية من الشبهات، متمنيا المجلس من اتحاد اللعبة مراجعة اللائحة التي أقرها قبل انطلاق الموسم بفترة قصيرة، والتي تضر الأندية من حيث المحافظة على مكتسباتها، وعدالة المنافسة بين جميع الأندية.
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