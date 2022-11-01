هل يلتهم أجانب الشباب الأخضر واليابس؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلال المواسم الأخيرة أثبتت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان أن لديها العين الخبيرة في اختيار لاعبيها، وهو الأمر الذي أكد عليه الثلاثي: الجابوني آرون سالم بوبندزا، والحارس الكوري جنوبي كيم سيونج جين، إضافة إلى لاعب الوسط البولندي كريتشوفياك، المنضمون حديثا إلى الليوث، والذين يقدمون انطلاقة صاروخية وإضافة مميزة للشاب.

ويسير الشباب بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، رغم رحيل أهم لاعبيه الموسم الماضي وهو النيجيري أوديون إيجالو، الذي انضم إلى صفوف نادي الهلال، هذا بفضل قدرة الإدارة على اختيار اللاعبين المميزين.

ونجاح الشباب في التربع على صدارة الدوري، وراءه تألق لاعبيه، على رأسهم العائد من الإعارة الأرجنتيني كريستيان جوانكا وغيره.

وحقق الشباب خلال هذا الموسم أرقاما مميزة لم تحدث في تاريخية، إذ لم يسبق أن وصل إلى النقطة الـ22 خلال 8 مباريات ولم يستقبل سوى هدفين، ودون خسارة.

في حين تتخوف بعض جماهير الشباب من دوافع رئيسها خالد البلطان الاستثماريه، الذي تجبره الحاجة للأموال إلى اتخاذ بعض القرارات في الميركاتو الشتوي، تعود بالضرر على فريقه، كما حدث على سبيل المثال لا الحصر في يناير 2022، وقتما استغنى عن المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، هداف الفريق ليهديه لجاره الهلال، ليكون طريقه نحو تحقيق لقبه الثالث على التوالي مهيأ.

فيما تخشى فئة أخرى فقدان اللاعبين الروح القتالية والرغبة في مواصلة المنافسة، كون الدوري بطولة النفس الطويل، وتحتاج إلى بطل صاحب مواصفات خاصة، لكن وبكل تجرد عقلية مجموعة اللاعبين الشبابيين الحاليين مختلفة، هناك أجانب يريدون حصد الأخضر واليابس، مثل: كريستيان جوانكا، إيفر بانيجا، سانتي مينا، كارلوس جونيور، جريجورز كريشوياك، وغيرهم.

أبرز صفقات الشباب الصيفية

كيم سيونج جين

حراسة المرمى في الشباب كانت بحاجة لتدعيم، في ظل تراجع مستوى الحارس المحلي فواز القرني، وهي المهمة التي نجحت فيها إدارة البلطان بالتعاقد مع الكوري الجنوبي سيونج

الحارس الكوري الجنوبي لنادي الشباب، الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022، كان أبرز أسباب وجود الليوث على قمة ترتيب دوري روشن للمحترفين كيم سيونج، لعب 8 مباريات بواقع 720 دقيقة، وتلقت شباكه هدفين فقط، وتصدى لـ18 فرصة هدف في مرماه، وأمسك بالكرة 6 مرات، وأخرج الكرة من داخل منطقة الجزاء 4 مرات، وحصل على 3 أخطاء.

سانتي مينا

تألق سانتي مينا رفقة فريقي سيلتا فيجو وفالنسيا، وقد سجل 63 هدفا وصنع 25 في 268 مباراة في مسابقة الدوري الإسباني تاريخيا.

وشارك سانتي في 314 مباراة بجميع البطولات رفقة فريقي سيلتا فيجو وفالنسيا، وسجل 85 هدفا وصنع 36 تمريرة حاسمة لزملائه، حسب موقع ترانسفير ماركت.

ونجح سانتي مينا في تسجيل 5 أهداف أمام ريال مدريد، إضافة إلى 4 أهداف في شباك برشلونة، وهو يعد أخطر لاعبي الدوري الإسباني في المواسم الماضية.

انضم للشباب بنظام الاعارة لموسم واحد، قدم أداء رائعا برفقة الليوث، إذ شارك في 8 مباريات، سجل هدفين وصنع 3 أهداف.

جريجور كريتشوفياك

لاعب الوسط البولندي انضم لصفوف نادي الشباب في صيف 2022 على سبيل الإعارة من نادي كراسنودار الروسي، ليقدم إضافة قوية لليوث

كريتشوفياك لعب 8 مباريات بواقع 716 دقيقة، سجل هدفين وصنع هدفا واحدا، ومرر الكرة 407 مرات، بنسبة نجاح 90.6%، وحصل على 12 خطأ وارتكب 10 أخطاء.

آرون سالم بوبندزا

لعب آرون مع العربي القطري الموسم الماضي في بطولة دوري نجوم قطر 16 مباراة، بواقع 1408 دقائق، سجل فيها 8 أهداف وصنع 5 لزملائه بالفريق وسدد 20 كرة على المرمى، وأرسل 4 عرضيات صحيحة، وصنع 16 فرصة محققة للتهديف، ووقع في التسلل 12 مرة، مرر بوبندزا الكرة 245 مرة بشكل صحيح، بنسبة نجاح 70%، وقدم 38 مرواغة صحيحة، كما حصل على 28 خطأ وارتكب 32 خطأ، وحصل على 7 كروت صفراء. فرض الجناح الجابوني نفسه على تشكيل فريق نادي الشباب هذا الموسم، لما يمتلكه من إمكانات رائعة أظهرها رفقة الليوث على مدار الموسم الحالي. سالم لعب 6 مباريات بواقع 455 دقيقة، سجل 3 أهداف وصنع مثلهم، وصنع 8 فرص للتهديف، ومرر الكرة بشكل ناجح 80 مرة بنسبة نجاح 81.6%، وحصل على 6 أخطاء وارتكب11.