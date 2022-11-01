السعودية تستضيف جولة العالم لكرة السلة 3×3 الأسبوع المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية 2022، تستعد المملكة لاستضافة منافسات جولة العالم لكرة السلة 3×3، التي ستقام في الدرعية على مدار يومين؛ من 11 إلى 12 نوفمبر، بمشاركة 12 فريقا عالميا، بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة السلة وإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA. وأشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي باحتضان المملكة فعاليات هذا الحدث العالمي الكبير، استمرارا لاستضافتها عدد من الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية، بما أسهم في أن تصبح المملكة وجهة ثابتة لاحتضان أكبر المنافسات على مدار العام، منوها بما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام غير محدودين من قبل القيادة، إلى جانب الحرص والمتابعة الدائمين من قبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لجميع الاتحادات وإشرافه المباشر على تنظيم الأحداث الرياضية المتنوعة والمختلفة. وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة أن جولة العالم لكرة السلة 3×3 التي ستقام في المملكة للمرة الرابعة، ستشهد مشاركة نخبة من فرق العالم في لعبة كرة السلة، مشيرا إلى أن الخبرة التي اكتسبها شباب وفتيات الوطن في القدرة على تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية بشكل متميز تمثل حافزا وعاملا مهما في اختيار المملكة مجددا لاستضافة هذه البطولة خاصة، وجميع الأحداث الرياضية بشكل عام. وتأتي استضافة المملكة منافسات بطولة العالم لكرة السلة 3×3 للعام الرابع على التوالي، التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة، حيث احتضت المملكة إحدى جولات البطولة في 2019م، فيما أسند إليها تنظيم نهائيات البطولة في 2020 و2021م، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. ويشهد موسم الدرعية في نسخته الثانية 2022 عددا من البطولات العالمية، حيث تستضيف الدرعية كأس الدرعية للتنس، ومباراة موسم الدرعية التي ستجمع فريقي الهلال السعودي ونيوكاسل الإنجليزي، إضافة إلى كأس السوبر الإيطالي بين فريقي إي سي ميلان وإنتر ميلان. أبرز بطولات موسم الدرعية





بطولة العالم لكرة السلة 3×3



كأس الدرعية للتنس



مباراة ستجمع فريقي الهلال السعودي ونيوكاسل الإنجليزي



كأس السوبر الإيطالي بين فريقي إي سي ميلان وإنتر ميلان



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