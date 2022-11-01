أبها يخوض مباراتين وديتين في القاهرة

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ويستمر المعسكر 23 يوما، حسب ما كشف النادي الجنوبي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويشارك في المعسكر الخارجي 27 لاعبا، تحت إشراف الهولندي رويل كومانس، الذي تولى تدريب الفريق خلفا للبلجيكي سفين فاندنبروك المقال من منصبه لسوء النتائج.ويتضمن برنامج المعسكر خوض مباراتين تجريبيتين، ستحددان لاحقا، كما سيلعب الفريق مباراة تجريبية أخرى بعد العودة من المعسكر، ستكون أمام الهلال في الثالث من ديسمبر المقبل، إضافة إلى مواجهة الوحدة ضمن الدوري الرديف في التاسع من الشهر نفسه.
يذكر أن أبها يحتل المركز التاسع بـ10 نقاط في دوري روشن السعودي.
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