شكرا لقرائتكم خبر انطلاق الرحلات الجوية من السعودية إلى مونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت منصة «حاضرين» تفاصيل ومتطلبات الرحلات الجوية من السعودية إلى مونديال قطر، ابتداء من الأول من نوفمبر، والتي تستمر حتى 23 من الشهر المقبل.

وأوضحت المنصة أن الرحلات الترددية اليومية متوافرة لنقل مشجعي كأس العالم بالطائرات يوميا من مطارات: جدة والرياض والدمام، إلى مطار الدوحة الدولي.

وذكرت في تغريدة على حسابها بتويتر أن الرحلات التجارية تصل جميعها إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، ولا تحتاج سوى جواز السفر وبطاقة «هيا» والتوجه إلى الصالة الدولية. وحددت المنصة احتياجات الذهاب بالرحلات الجوية، منها بطاقة «هيا» الخاصة، وجواز السفر، وبطاقة صعود الطائرة. وأكدت أنه لا يسمح للمسافرين عبر الرحلات الترددية اليومية بشحن الأمتعة، مبينة أنه للمقيمين في المملكة لغير الخليجيين، يتطلب إقامة سارية المفعول، وتأشيرة خروج وعودة، لافتة إلى وجود حالات استثنائية (السفر عبر المنافذ الجوية فقط) لمن لا يحمل بطاقة هيا، حسب الإجراءات المعتمدة لدى الجهات الرسمية في قطر.