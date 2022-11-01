من هو بديل تشافي في برشلونة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، استقرت على بديل تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة برشلونة ترغب في تعيين ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي الحالي مديرًا فنيًا للفريق.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن مسألة التعاقد مع ميكيل أرتيتا بالتأكيد ليست في الوقت الحالي؛ لأن رهان برشلونة القوي على تشافي هيرنانديز.

وأكدت أن نادي برشلونة يهتم بما يفعله ميكيل أرتيتا في آرسنال النادي الذي عانى في السنوات الأخيرة ويُنافس الآن للفوز بلقب الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اختيار إدارة لابورتا لـ أرتيتا ليس بسبب النتائج الجيدة التي يقدمها مع آرسنال فحسب، ولكن أيضًا إدارته لغرفة الملابس، مستشهدة بأنه لم يكن يمانع في مواجهة أوباميانج الموسم الماضي حتى طرده من النادي، فضلاً عن أن علاقته مع ماتيو أليماني وجوردي كرويف وثيقة.

وأضافت الصحيفة أن أرتيتا مستمر في مكانه كمدرب لآرسنال ولن ينتقل من هناك في الوقت الحالي، والخطة هي أن يقضي تشافي سنوات عديدة أخرى في برشلونة، لكن النادي الكتالوني يدخره للمستقبل.

وكان أرتيتا قد انضم للفريق الرديف لبرشلونة، ورحل إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في ديسمبر من عام 2000، ليتم توظيفه من قبل المدرب لويس فيرانديز صانع ألعاب، ومنحه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وبعد اعتزاله اللعب، تولى أرتيتا منصب المدرب المساعد مع مواطنه بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، حتى تركه عام 2019 ليتولى قيادة آرسنال.