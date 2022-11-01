شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية للإسكواش تطير غدا إلى زيمبابوي للمشاركة في بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر مصر غدا الأربعاء البعثه المصرية للمشاركه في بطولة افريقيا للاسكواش، والتي تقام تحت رعاية الاتحاد الافريقي، في الفتره من 4 إلى 11 نوفمبر و التي تقام في مدينة بولاوايو بمشاركة ١٥ دوله أفريقية.

وكانت آخر نسخه للبطولة عقدت في 2013 في ناميبيا، وسيكون في استقبال البعثة في زيمبابوي مبعوث رسمي من السفارة المصرية.

وجاءت أسماء البعثه الرسمية من إداريين و لاعبين كالتالي:

الإداريين:

رئيساً للبعثة

- دكتور/حسام محمد جاد رجب

إدارى البعثه

- المهندسه/ أمنه أحمد ماجد الطرابلسى

مديراً فنياً للبعثة

- الكابتن/ محمد عثمان محمود زكى القيعى

اللاعبات:

-منه الله وليد حسن المندوه هديه

-نور محمد إبراهيم وجيه يوسف

-كنزى أيمن صابر سيد

اللاعبين :

- خالد محمد لبيب مصطفى

-سيف الدين ياسر مصطفى الشناوى

-ياسين أيمن شافعى خليل