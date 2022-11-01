شكرا لقرائتكم خبر عن انبي يدعم كشري قبل مواجهة الزمالك ويرفض حساب القطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو نادى إنبى الثقة في أحمد كشرى المدير الفني للفريق قبل مواجهة الزمالك المقرر لها غدا الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرية.

ورفض مسئولو نادى إنبى محاسبة أحمد كشرى بالقطعة على النتائج السلبية التي قدمها الفريق منذ انطلاق مسابقة الدورى المصرى بنسخته الجديدة حيث حصل الفريق البترولى على نقطة واحد من أصل نقاط حتى آلان.

وتعادل إنبى مع بيراميدز في الجولة الأولى من الدورى بهدف لمثله بينما خسر بثنائية نظيفة أمام المصرى البورسعيدى في الأسبوع الثانى وأخيرا خسر من طلائع الجيش في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف رغم أن الفريق البترولى كان البادئ بالتسجيل.

ومنح أحمد كشرى، تعليمات خاصة للتونسى رفيق كابو، مهاجم الفريق البترولى، قبل مواجهة الزمالك مشدداً على مهاجمه التونسي بضرورة استغلال أنصاف الفرص أمام الزمالك وعدم الاستهتار أو الرعونة أمام مرمى الفريق الأبيض، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تحسن موقع إنبى في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

وتوعد كشري اللاعبين بفرض عقوبات مالية شديدة مشدداً عليهم بأنه لن يرحم المقصر أو يترك مجالاً للاستهتار في الفريق حتى لا يتعرض الفريق لنفس موقف الموسم الماضى الذى صارع فيه على البقاء في الدورى حتى الجولات الأخيرة.