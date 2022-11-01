شكرا لقرائتكم خبر عن البنا حكماً لمباراة إنبي و الزمالك و أمين للداخلية و الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة إنبي و الداخلية ، بينما يدير الحكم أمين عمر مباراة الداخلية و الأهلي ضمن مواجهات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

يعاون البنا في إدارة مباراة إنبي و الزمالك كلا من سمير جمال و سيد نافع و محمد عباس ، و محمود بسيوني حكم فيديو و هشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.

بينما يعاون أمين عمر في إدارة مباراة الداخلية و الأهلي كلا من محمد عزازي و خالد السيد و محمد الدسوقي و عمرو الشناوي حكم فيديو و محمد محمود لطفي مساعد حكم فيديو.

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عبد الله جمعة – حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – زكريا الوردي – عمرو السيسي – يوسف إبراهيم "اوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه.

وشهدت القائمة استبعاد إمام عاشور والبنينى ساموسن أكينولا، ومحمد عبد الشافى، وضم حاتم سكر مواليد 2001، وعودة عبد الله جمعة.