شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكتفي بودية واحدة أمام بلجيكا فى معسكر نوفمبر بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إكتفى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على خوض ودية واحدة يوم 18 نوفمبر أمام منتخب بلجيكا ، بالكويت في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وتلقى اتحاد الكرة عروض لمواجهة الكويت في الكويت أو الأردن في الأردن ولكن لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ليتم الإكتفاء بودية بلجيكا.

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة معسكر المنتخب على فترتين على أن تكون الفترة الأولى من يوم 7

إلى 11نوفمبر الجاري.

أكد محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر أن معسكر الفراعنة خلال الفترة الأولى سيكون بالقاهرة ، وتكون للاعبين المحليين ، مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات ، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و 13 نوفمبر.

أضاف غرابة أن الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر تستأنف ، يوم 13 حتى 18 نوفمبر الجاري وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 بالكويت .

تابع المدير الإداري لمنتخب مصر أنه سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين في اليوم التالي لإنتهاء مباريات الجولة الثالثة للدوري.