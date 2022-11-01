شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاسماعيلي يبدأ التأهيل من جراحة الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمد عمار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أول خطوات التدريبات التأهيلية بعد تعرضه بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك من خلال إزالة ” السلك ” الخاص بالجراحة يوم السبت المقبل.

وكان اللاعب قد أجرى للمرة الثانية جراحة ناجحة بالقاهرة فى الساعات الماضية تحت إشراف الدكتور أحمد رزق استشاري علاج العظام.

هذا ومن المقرر أن يستكمل ” عمار ” مرحلة التأهيل بشكل تدريجي تمهيداً لعودته لصفوف الفريق بعد شفاءه بشكل تام.

وكان المدافع الشاب قد تعرض للإصابة للمرة الثانية بقطع في الرباط الصليبي بعد احتكاك قوي خلال إحدى المباريات الودية ضمن فترة الإعداد المنقضية.