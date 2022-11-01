شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على سيراميكا بثنائية فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق البنك الاهلى التقدم على نظيره سيراميكا بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى ضمن لقاءات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق البنك الاهلى عن طريق أحمد هانى مدافع فريق سيراميكا في الدقيقة الثانية بالخطأ في مرماه، ثم أضاف كريم بامبو مهاجم الفريق في الدقيقة 26 ليعزز التقدم لفريقه .

الشوط الأول

سيطر لاعبى فريق البنك الاهلى على أحداث الشوط الأول كاملا حيث تمكن من الاحتفاظ بالكرة بنسبة كبيرة و ظهور بعض الهجمات عن طريق الايفوارى رزاق سيسية و كريم بامبو و ناصر منسى بينما جاءت الفرصة الوحيدة لفريق سيراميكا عن طريق ميدو جابر في الدقيقة 34 لينقذها محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى في غياب تام من قبل لاعبى سيراميكا .

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- إسحاق يعقوبو- أحمد توفيق

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال _ رزاق سيسيه- كريم بامبو

خط الهجوم: ناصر منسي

بينما خاض فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامى اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد ناصف.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.