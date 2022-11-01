شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 11 لاعبا من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة المستبعدين كل من المالى أليو ديانج ومحمد عبد المنعم و رامى ربيعة وعمار حمدى وعلى معلول وحسين الشحات وعمرو السولية في مباراة الداخلية للإصابة بينما يغيب طاهر محمد طاهر وكهربا للإيقاف ومحمد محمود وزياد طارق لأسباب فنية.

ويعانى أليو ديانج من شد في العضلة الخلفية بينما أجرى محمد عبد المنعم جراحة في الانف فيما يؤدى عمار حمدى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من جراحة الرباط الصليبى فيما يعانى عمرو السولية من شد خفيف في العضلة الامامية وحسين الشحات وعلى معلول يعانيان من نزلة برد، بينما تعرض طاهر محمد طاهر للطرد في مباراة الاسماعيلى بالجولة الأولى لمسابقة الدوري بينما ينفذ محمود كهربا عقوبة الإيقاف لحين تسديد الغرامة المالية الموقعة عليه.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أكرم توفيق، محمد هاني، رأفت خليل، محمد مغربي، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، برونو سافيو، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، كريم فؤاد، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسام حسن، شادي حسين، محمد شريف