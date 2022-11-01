شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الداخلية.. عودة أيمن أشرف لتعويض عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمود متولي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أكرم توفيق، محمد هاني، رأفت خليل، محمد مغربي، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، برونو سافيو، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، كريم فؤاد، محمد فخري، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسام حسن، شادي حسين، محمد شريف

ووجه مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، رسائل تحذير للاعبيه بعد التتويج بكأس السوبر بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد على ملعب هزاع بن زايد بالامارات.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة غلق صفحة التتويج بالسوبر والاكتفاء بالأفراح التي أعقبت المباراة، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة الداخلية بالجولة الثالثة للمسابقة.

وحذر كولر لاعبيه من الإفراط في الفرحة لأن الفريق ينتظره عملا مكثفا لتطوير جوانب عديدة فى الأداء، مشدداً على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على الداخلية لتحقيق الانتصار الثالث على التوالى بالدوري من أجل السير قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين، وشدد مارسيل كولر على طي صفحة الزمالك لاقتناعه التام بأن المباراة القادمة هى الأهم فى مسيرة الفريق.