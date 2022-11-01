شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن مع موعد لكتابة التاريخ حال الفوز على الإنتر فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي بايرن ميونخ تحدي صعبًا حينما يواجه إنتر ميلان الليلة، ضمن الجولة السادسة، من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من أن الفريق البافاري قد حسم تأهله للدور الأول كمتصدر للمجموعة، إضافة إلى حسم الفريق الإيطالي الصعود أيضًا كوصيف عن تلك المجموعة، ولكن تبقي مباريات الفريقين شاهدة على الإثارة بشكل كبير.

ويمتلك نادي بايرن ميونخ فرصة ذهبية لتسجيل أسمه بأحرف من ذهب فى دوري الأبطال، خاصة ان فوز الفريق فى مواجهة الليلة يعني تحقيق العلامة الكاملة ب 18 نقطة، الأمر الذي لم يتمكن أي فريق من تحقيق هذا الأمر فى تاريخ المسابقة، مما سيجعل هذا الإنجاز فريدًا بالفريق البافاري.



ناجلسمان يؤكد أهمية الفوز على الإنتر

وأشار المدرب الألماني ناجلسمان، المدير الفنى لنادي بايرن ميونخ، عن أهمية الفوز فى مباراة الإنتر القادمة، لا سيما أن اللقاء سيقام على أليانز أرينا معقل الفريق البافاري، كما أن الفريق الألماني يمتلك ثقافة واحدة وهى المنافسة دائمًا على الفوز، أيًا كانت ظروف المنافسة.



موعد مباراة بايرن ميونخ والإنتر القادمة

ومن المقرر ان يستضيف نادي بايرن ميونخ فريق الإنتر اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة، من مباريات المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.