شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يحذر لاعبى الاتحاد السكندرى من زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه من زيادة الوزن بعد منحهم راحة لمدة 5 أيام عقب مباراة طلائع الجيش في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز وانتهت بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأبلغ زوران لاعبى الاتحاد السكندرى بخضوعهم لقياسات الوزن عقب عودتهم من الراحة السلبية للتأكد من تنفيذهم البرنامج الغذائي مهددهم بفرص عقوبات مغلضة حال مخالفة أي لاعب للنظام أو تعرضه لزيادة في الوزن.

وسادت حالة من الأفراح داخل مدينة الإسكندرية بعد تصدر الاتحاد جدول الدوري ولو بشكل مؤقت فى غياب قطبي الكرة المصرية، وقال زوران أن توقف الدوري والراحة فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس وعلاج الأخطاء وعلاج المصابين حيث يغيب السيد سالم و كريم الديب للاصابة .

ووعد زوران جماهير الاتحاد باستمرار العروض القوية والجيدة خلال مسيرة الدوري، وأهدى الفوز والأداء لجمهور الاتحاد الذى ساند الفريق باستاد الاسكندرية مؤكداً أن محمد مصيلحى رئيس النادى أحد العوامل الأساسية وراء النتائج الإيجابية التى حققها الفريق نظرا لمجهوده الكبير وتوفير كل الإمكانيات للجهاز واللاعبين للعمل فى جو مناسب للعطاء.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 3/ 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الإثنين، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم كريم طارق لطلائع الجيش فى الدقيقة 25، ثم نجح هشام صلاح فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 68، ثم أضاف خالد صبحى الهدف الثانى لسيد البلد فى الدقيقة 79، وفى الدقيقة 90 سجل مروان عطية الهدف الثالث.

بهذه النتيجة يعتلى الاتحاد السكندري صدارة جدول الدورى برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات فى الجولة الأولى على أسوان وفى الجولة الثانية على الداخلية، وفى الثالثة على طلائع الجيش.