شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر صرف مكافأة إجادة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة في اجتماعه أمس الإثنين، بحضور أسامة خليل رئيس الشركة وعمر عبد الله ومحمد حسنى عضوي المجلس صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز الذي حققه الغزل على نظيره أسوان بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز أحرزه أحمد الشيخ ليرفع زعيم الفلاحين رصيده إلى 7 نقاط في 3 مباريات.

وقرر المجلس صرف مكافأة الاجادة بعدما أدى اللاعبون المباراة بقوة وتحامل عدد منهم على نفسه في المشاركة رغم معاناتهم من الإصابة بالأنفلونزا، وهي نفس المشكلة التي كان يعاني منها اليونانى بابا فاسيلوس المدير الفني اليوناني وعبدالباقى جمال المدرب العام للفريق.

كما قرر المجلس في جلسته أمس الموافقة على صرف 300 جنيه للعاملين بالنادي العلاوة الاستثنائية، التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للعاملين بالدولة لمجابهة غلاء المعيشة، بتكليفات من رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا.

من ناحية أخرى حصل لاعبو الفريق على راحة لمدة 5 أيام بعد لقاء أسوان ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات بعدها استعداداً لمباريات كأس الرابطة التي سيخوضها غزل المحلة خلال شهر نوفمبر، قبل أن يستأنف مبارياته في الدوري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري يوم 30 نوفمبر الجاري.