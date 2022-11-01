شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل معسكر منتخب مصر في نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة معسكر المنتخب على فترتين على أن تكون الفترة الأولى من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

أكد محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر أن معسكر الفراعنة خلال الفترة الأولى سيكون بالقاهرة ، وتكون للاعبين المحليين ، مع استبعاد لاعبي الأندية المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات ، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و 13 نوفمبر.

أضاف غرابة أن الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر تستأنف ، يوم ١٣ حتى ١٨ نوفمبر الجاري وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم ١٨ بالكويت .

تابع المدير الإداري لمنتخب مصر أنه سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين في اليوم التالي لإنتهاء مباريات الجولة الثالثة للدوري.