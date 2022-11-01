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تفاصيل معسكر منتخب مصر في نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا

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القاهرة - سامية سيد -  

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة معسكر  المنتخب على فترتين على أن تكون الفترة الأولى من يوم 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.

 

أكد محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر أن معسكر الفراعنة خلال الفترة الأولى سيكون بالقاهرة ، وتكون للاعبين المحليين ، مع  استبعاد لاعبي الأندية  المرتبطة بالمشاركات الأفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات ، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و 13 نوفمبر.

 

أضاف غرابة أن  الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر تستأنف ، يوم ١٣ حتى ١٨ نوفمبر  الجاري وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم ١٨ بالكويت .

تابع المدير الإداري لمنتخب مصر أنه سيتم الإعلان عن القائمة المبدئية للاعبين في اليوم التالي لإنتهاء مباريات الجولة الثالثة للدوري.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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