شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة والحرس يتعادلان سلبيًا فى صراع الجولة الثالثة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الحرس بالمكس، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة، ويحتل فريق حرس الحدود المركز السادس عشر بنقطة واحدة،، ويحتل سموحة المركز 13 فى الدوري برصيد نقطتين.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، احمد حكم،احمد شوشه،شريف رضا، خط الوسط: محمد نادي،احمد مصطفى،حسين فيصل،دوكو دودو، خط الهجوم: صديق اوجولا، بنجامين بواتينج.

فيما ضم تشكيل الحرس كلاً من.. في حراسة المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: مؤمن عوض، محمد رمضان بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، الوسط: حامد الجابري، أحمد فتحي حمزة، أحمد عامر، مصطفى محمد «زيكو»، وجيه عبدالحكيم، الهجوم: عمر بسام.