شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستبعد إمام عاشور ويضم سكر لقائمة الزمالك فى لقاء إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عبد الله جمعة – حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – زكريا الوردي – عمرو السيسي – يوسف إبراهيم "اوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد مصطفى "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه.

وشهدت القائمة استبعاد إمام عاشور والبنينى ساموسن أكينولا، ومحمد عبد الشافى، وضم حاتم سكر مواليد 2001، وعودة عبد الله جمعة.