شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريبه على ملعب مباراة نيجيليك بالنيجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة نيامي عاصمة النيجر استعدادا لخوض مباراة نيجيليك في إطار مواجهات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نيجيليك بطل النيجر في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء بملعب جينيرال سيتي كونتشي بمدينة نيامي، في ذهاب دور الـ 32 الإضافي لبطولة كأس الكونفدرالية، فيما تقام مواجهة الإياب يوم 9 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

واستمر المران لمدة ساعة واحدة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، واشتمل التدريب على مجموعة من الوحدات البدنية والفنية والخططية وتجربة التشكيل وخطة اللعب التي سيخوض بها الفريق المواجهة الهامة.

وشارك في المران جميع اللاعبين الذين ضمتهم قائمة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني وظهر الحماس على الجميع للمشاركة وتقديم أفضل صورة ممكنة.

وحرص هاني سعيد المدير الرياضي ورئيس البعثة على الحديث مع اللاعبين قبيل انطلاق التدريب مشددا على أهمية اللقاء وضرورة تحقيق نتيجة الفوز لتسهيل مواجهة الإياب بالقاهرة، بهدف حسم التأهل لدور المجموعات والتركيز بعدها في مباريات الدوري وكأس مصر وكأس الرابطة، قبل العودة لخوض دور المجموعات في العام المقبل.