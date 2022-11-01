شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهاجم البنك الأهلى بـ" جون إيبوكا و أحمد ياسر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد ناصف.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا -محمود نبيل - رجب عمران - محمد عادل - محمود زلاكة - صامويل امادي - شريف عادل - أحمد القرموطي