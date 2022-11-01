شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية بالدوري المصرى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى، مساء اليوم، الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمباراة الداخلية المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري باستاد السويس الجديد، والتي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز الثالث فى مسابقة الدوري بعدما فاز فى الجولتين الأولى والثانية على الإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة هى هدف نظيف. القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخليةتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدوريويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة عصر غداً الاربعاء باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز. غيابات الاهلى أمام الداخلية ويفقد الاهلى جهود المالى أليو ديانج ومحمد عبد المنعم وعمار حمدى في مباراة الداخلية للإصابة بينما يغيب طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا للإيقاف.