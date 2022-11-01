شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى وسامسون خارج حسابات الزمالك فى مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب كلاً من محمد عبد الشافى والبنينى سامسون أكينولا لاعبا الزمالك، عن مواجهة إنبى المقرر لها مساء أمس الأربعاء، على ملعب المقاوولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل عبد الشافى وسامون التأهيل فى الزمالك حيث تعرض المهاجم البنينى لإصابة بكدمة أبعدته عن مواجهة الأهلى فى السوبر بالإمارات، كما يواصل عبد الشافى التأهيل بسبب الإصابة العضلية.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بعدما فاز في مواجهتين وسجل 4 أهداف، فيما يحتل إنبى المركز الخامس عشر بنقطة واحدة حصدها من التعادل مع بيراميدز في الجولة الأولى، ثم خسر من الطلائع والمصرى البورسعيدى، وسكنت شباكه 5 أهداف.

وطلب جوسفالدو فيريرا من لاعبى فريقه عدم التأثر بلقاء السوبر أمام الأهلى، وعليهم التعلم من الأخطاء التي ارتكبوها، لتصحيحها في المباريات القادمة، مؤكدًا إن الفريق أمامه مواجهات صعبة.