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الأهلى يجدد عقد محمد مجدي لاعب فريق القوى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد محمد مجدي حمزة، لاعب الفريق الأول لألعاب القوى بالنادي، ليدافع عن ألوان الفريق خلال المرحلة المقبلة.

 

وأوضح العوضي أن محمد حمزة وقع على عقود التجديد مع الفريق لمدة أربعة مواسم، مؤكدًا أن اللاعب من أصحاب الخبرات الكبيرة داخل فريق ألعاب القوى.

 

وتابع مدير عام النشاط الرياضي أن تجديد عقد محمد حمزة من أجل الحفاظ على استقرار الفريق؛ للمنافسة على جميع البطولات خلال الفترة القادمة.

 

وأشاد العوضي بأداء محمد حمزة في البطولات الدولية مع المنتخب، وتمنى له التوفيق خلال المرحلة المقبلة مع النادي والمنتخب، ومواصلة النجاحات التي حققها مؤخرًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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