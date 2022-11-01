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رزاق سيسيه ومنسى وبامبو يقودون هجوم البنك الأهلى أمام سيراميكا

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق  البنك الأهلي عن تشكيل الفريق في مواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الممتاز و التى سوف تنطلق بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى . 

 

وجاء التشكيل علي النحو التالي .. 

 

حراسة المرمي: محمد أبو جبل 

 

خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- إسحاق يعقوبو- أحمد توفيق

 

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال _ رزاق سيسيه- كريم بامبو 

 

خط الهجوم: ناصر منسي 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. محمود الزنفلي- محمود قاعود - محمود سيد- عاصم صلاح- احمد سعيد- أمير مدحت- إسلام جابر- موسي دياوارا- أسامة فيصل . 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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