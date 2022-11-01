شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه ومنسى وبامبو يقودون هجوم البنك الأهلى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تشكيل الفريق في مواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز و التى سوف تنطلق بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى .

وجاء التشكيل علي النحو التالي ..

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أحمد ياسين- محمود الجزار- إسحاق يعقوبو- أحمد توفيق

خط الوسط: محمد فتحي- حمدي علاء- محمد هلال _ رزاق سيسيه- كريم بامبو

خط الهجوم: ناصر منسي

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي .. محمود الزنفلي- محمود قاعود - محمود سيد- عاصم صلاح- احمد سعيد- أمير مدحت- إسلام جابر- موسي دياوارا- أسامة فيصل .