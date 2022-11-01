قرعة كأس الملك.. حجازي وحامد في مهمة صعبة مع الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أسفرت قرعة ثمن النهائي من منافسات كأس الملك، عن وقوع نادي اتحاد جدة أمام الشباب، متصدر جدول الترتيب في الدوري السعودي، ما يضع الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في اختبار صعب.

وتقام منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، بمشاركة 16 فريقًا، هي أندية دوري روشن السعودي.

وأقيمت قرعة دور الـ16 من كأس الملك، مساء اليوم الثلاثاء، حيث أسفرت عن 8 مباريات قوية، نستعرضها لكم في السطور التالية:

- الشباب × الاتحاد

- الفيحاء × الخليج

- الفتح × الطائي

- الهلال × الاتفاق

- الرائد × الباطن

- ضمك × الوحدة

-التعاون × أبها

- النصر × العدالة

ويتغيب أهلي جدة مع مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن كأس الملك، بعد هبوطه إلى منافسات دوري الدرجة الأولى.

يشار إلى أن نادي الفيحاء هو آخر من حقق لقب كأس الملك، في نسخة الموسم الماضي، عندما تمكن من التغلب على الهلال في المباراة النهائية، بركلات الترجيح.