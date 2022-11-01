حرس الحدود يتعادل سلبيا مع سموحة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة حرس الحدود وسموحة، التي اقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد سموحة لنقطتين في المركز الـ 13 بعد التعادل مع البنك الأهلي بهدف لمثله في الجولة الماضية، أما حرس الحدود فيحصد النقطة الأولى له في بطولة الدوري بعد هزيمتين متتاليتين أمام فيوتشر وفاركو.

كاد فريق حرس الحدود أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة 12 عن طريق محمود بن والي الذي سدد الكرة قوية اصطدمت بالقائم وعادت للهاني سليمان الذي تصدى لها ببراعة كبيرة.

سموحة كان قريبا من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 71 التي نجح فيها بنجامين بواتينج في استغلال خطأ محمد فوزي حارس الحدود، ولكن هربت الكرة خارج الملعب.

راوغ صديق أوجولو دفاع حرس الحدود في الدقيقة 79 ومن ثم سدد كرة قوية ولكن أبعها مؤمن عوض لينقذ مرماه من هدف محقق.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة وتحديدا عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أنقذ الهاني سليمان مرماه من هدف محقق بعدما أبعد الكرة ببراعة من تسديدة صاروخية من غريب ياسر إبراهيم.