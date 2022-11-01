مدرب تشيلسي يعلق على غياب ميندي عن التشكيل الأساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي أن حارس مرمى فريقه إدوارد ميندي محترفًا للغاية، ويجب عليه التحلي بالصبر.

وقال بوتر في مؤتمر صحفي: "ميندي كان مصابًا عند تعاقدي مع تشيلسي وكان لاعب محترف ورائع للغاية".

وأضاف بوتر: "ميندي يعرف أنه في بعض الأحيان يجب عليك التحلي بالصبر والقيام بكل ما لديك ودعم كيبا الحارس الأساسي الآن، والتنافس بين الحراس مفيد".

وأردف بوتر عن هزيمة برايتون: "ليس أفضل شيء أن نخسر ولم يكن الأمر ممتعًا، كان لدينا فرصة أن نقلص النتيجة خلال اللقاء ولكن النتيجة ازدادت".

وأكمل المدير الفني لتشيلسي: "مستوى سترلينج لم يهبط، ومن السهل التركيز على الأفراد، والصعب هو النظر للفريق ككل".

وخسر تشيلسي من برايتون بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين خلال الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.