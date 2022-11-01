اخبار الرياضه

مدرب تشيلسي يعلق على غياب ميندي عن التشكيل الأساسي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد جراهام بوتر المدير الفني لتشيلسي أن حارس مرمى فريقه إدوارد ميندي محترفًا للغاية، ويجب عليه التحلي بالصبر.

وقال بوتر في مؤتمر صحفي: "ميندي كان مصابًا عند تعاقدي مع وكان لاعب محترف ورائع للغاية".

وأضاف بوتر: "ميندي يعرف أنه في بعض الأحيان يجب عليك التحلي بالصبر والقيام بكل ما لديك ودعم كيبا الحارس الأساسي الآن، والتنافس بين الحراس مفيد".

وأردف بوتر عن هزيمة برايتون: "ليس أفضل شيء أن نخسر ولم يكن الأمر ممتعًا، كان لدينا فرصة أن نقلص النتيجة خلال اللقاء ولكن النتيجة ازدادت".

وأكمل المدير الفني لتشيلسي: "مستوى سترلينج لم يهبط، ومن السهل التركيز على الأفراد، والصعب هو النظر للفريق ككل".

وخسر تشيلسي من برايتون بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين خلال الجولة الـ14 من .

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا