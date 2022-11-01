كفارا أم صلاح.. من يتفوق قبل مباراتهما المرتقبة في دوري أبطال أوروبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

قارن المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، بين المصري محمد صلاح والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، قبل مواجهتهما المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف ليفربول، منافسه نابولي، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

نابولي تحت قيادة سباليتي، نجح في التفوق على حساب ضيفه ليفربول، (4-1) في لقاء جمع بينهما ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

وفتح المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، باب المقارنة بين صلاح وكفارا، عندما أشار في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الإثنين، إلى أن كليهما لديه القدرة على تحويل الفرص إلى أهداف، موضحًا أنه يعرفهما جيدًا في ظل تدريبهما في أوقات مختلفة، حيث قاد النجم المصري في روما، قبل انتقاله إلى ليفربول، صيف 2017.

ونستعرض لكم في "يلا كورة"، خلال السطور التالية، ما قدمه الثنائي المتألق محليًا وأوروبيًا في موسم 2022-2023، حتى الآن:

- محمد صلاح.. ضحية كلوب في ليفربول

تراجع النجم المصري محمد صلاح، عن تقديم المستويات المعهودة عنه، شأنه شأن كل نجوم ليفربول، في ظل معاناة المدرب الألماني يورجن كلوب، خاصة في منافسات الدوري الإنجليزي.

واستطاع صلاح، تسجيل 11 هدفًا وتقديم 5 تمريرات حاسمة في 18 مباراة في كل المسابقات الرسمية مع ليفربول.

- كفاراتسخيليا.. بديل إنسيني الذي عوض رحيل مارادونا

خطف كفارا، المنضم حديثًا إلى نابولي في صيف 2021، الأضواء من نجوم الصف الأول في القارة الأوروبية، حيث ظهر رائعًا تحت قيادة المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

ونجح البالغ من العمر 21 عامًا، في إحراز 8 أهداف مع نابولي، وصناعة 10 آخرين، في 16 مباراة خاضها في كل المسابقات الرسمية.

وارتفعت قيمة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، السوقية، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، إلى 35 مليون يورو، فيما بقيت قيمة النجم محمد صلاح عند 90 مليونًا، رغم وصوله إلى سن الثلاثين عامًا.