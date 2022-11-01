ألفاريز: سأتعلم من ميسي.. وفخور بمزاملة هالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الأرجنتيني جوليان مهاجم مانشستر سيتي، عن فخره واعتزازه بمزاملة النرويجي إيرلينج هالاند ومشاركته بالخط الأمامي للفريق الإنجليزي.

وتحدث ألفاريز في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه أمام إشبيلية الإسباني، والتي تقام غدًا على ملعب "الاتحاد" في الجولة الختامية للمجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

وقال ألفاريز عن هالاند، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: "أولًا، وقبل أي شيء، أريد التعبير عن اعتزازي بمشاركة لاعب مثله، خط هجوم سيتي".

وتابع صاحب الـ22 عامًا: "من الرائع دائمًا اللعب مع أفضل اللاعبين في العالم، نحن في نفس العمر، لكني أعتقد أنه يمكننا التعلم من بعضنا البعض، أنا أكن له الاحترام، ونريد معًا تقديم كل شيء للنادي".

وأضاف: "أنا وهو لاعبان مختلفان تمامًا، كل منا لديه أسلوب لعبه الخاص، هو هداف رائع بمنطقة الجزاء، وأنا أجيد اللعب في أكثر من مركز بالخط الأمامي".

وختم: "في ريفر بليت كان لديّ زملاء في الفريق كانوا لاعبين كبار، لذلك أثق في نفسي وفي قدرتي، اللاعبون الآخرون يثقون بي أيضًا".

وعن بطولة كأس العالم المقبلة، قال جوليان: "اللعب بجوار ليونيل ميسي والتعلم منه في منتخب الأرجنتين يعد فرصة لا مثيل لها، سأستغل كل ثانية بجوار هذا اللاعب العظيم".

وخاض مهاجم سيتي مع منتخب التانجو، 11 مباراة ، سجل خلالهم هدفين.

وأضاف لاعب الأرجنتين عن مجاورة ميسي: "أتعلم فقط من مجرد مشاهدته، من الصعب تقليده، إنه أفضل لاعب في العالم، أنا محظوظ لأنني شاركت غرفة الملابس وملعب التدريب معه، الآن لدي فرصة للعب بجانبه ويمكنه أن يساعدني في أسلوبي".

يذكر أن ألفاريز لعب 16 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات منذ انطلاق الموسم، وسجل خلالهم أربعة أهداف.