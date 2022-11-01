مدرب بلجيكا يوضح.. هل يشارك لوكاكو في كأس العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

سلط المدير الفني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، الضوء على احتمالية غياب المهاجم روميلو لوكاكو عن منافسات كأس العالم في قطر 2022.

وأوقعت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، منتخب بلجيكا، في المجموعة السادسة بكأس العالم 2022، إلى جانب كرواتيا، كندا والمغرب.

وأشار المدرب روبرتو مارتينيز، في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، إلى أنه لم يستبعد حتى الآن، إمكانية مشاركة لوكاكو في كأس العالم، موضحًا أن موقفه ما يزال غامضًا، بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريبات إنتر.

وشدد على أن منتخب بلجيكا سيتأثر دون شك، في حال غاب روميلو لوكاكو عن كأس العالم، مضيفًا: "هو لاعب ليس له بديل".

وأكد مارتينيز الذي كان على رأس الجهاز الفني في منتخب بلجيكا بكأس العالم 2018 في روسيا، أن غياب لوكاكو، من شأنه أن يدفعه إلى تغيير أسلوب اللعب هجوميًا.

ويعاني لوكاكو من إصابة على مستوى الركبة، عانى منها فور عودته إلى ملاعب كرة القدم، إثر غياب دام لشهرين كاملين عن تشكيل إنتر، حيث شارك الهداف البلجيكي في 5 مباريات فقط في كل المسابقات، سواء في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الإيطالي.