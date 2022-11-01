مدافع الأهلي يغادر المستشفى.. ويعود للتدريبات بعد أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

غادر محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستشفى، اليوم الثلاثاء، بعد جراحة "إصلاح إعوجاج وكسر في الأنف" التي أجراها أمس تحت إشراف الدكتور طارق البانوبي استاذ جراحة الوجه والفكين.

ونقلًا عن الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي والدكتور طارق البانوبي حرصا على التواجد اليوم في المستشفى للاطمئنان على حالة اللاعب قبل مغادرته.

ويبدأ عبدالمنعم تدريبات منفردة بعد خمسة أيام من الجراحة، على أن يعود ‏للانتظام في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.‏

واطمأن الجهاز الطبي للأهلي على حالة "عبدالمنعم" بعد خضوعه لجراحة أمس، قبل العودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

وكان محمد عبدالمنعم شارك في مباراة السوبر المصري أمام ‏الزمالك، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ‏الإماراتية، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد وتتويجه باللقب.‏