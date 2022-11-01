شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل سلبيًا مع الحرس فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة سموحة وحرس الحدود، التى تجمعهما حاليًا على ملعب الحرس بالمكس، فى مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، احمد حكم،احمد شوشه،شريف رضا، خط الوسط: محمد نادي،احمد مصطفى،حسين فيصل،دوكو دودو، خط الهجوم: صديق اوجولا، بنجامين بواتينج.

فيما ضم تشكيل الحرس كلاً من.. في حراسة المرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: مؤمن عوض، محمد رمضان بن والي، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، الوسط: حامد الجابري، أحمد فتحي حمزة، أحمد عامر، مصطفى محمد «زيكو»، وجيه عبدالحكيم، الهجوم: عمر بسام.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز السابع عشر وقبل الأخير على جدول الترتيب دون أى نقاط، بعدما تلقى هزيمتين في أول جولتين من فيوتشر وفاركو، ولم ينجح الفريق الصاعد حديثا للممتاز فى تسجيل أي أهداف حتى الآن، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، وفى المقابل لا يعيش سموحة أوقاتا جيدة مع طارق العشري حيث يحتل المركز 13 فى الدوري برصيد نقطة واحدة بعد هزيمة وتعادل في أول جولتين.