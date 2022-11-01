شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 استعداداته لمواجهة الجزائر الودية المقرر لها غدا الأربعاء، في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن المعسكر الاعدادي لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة محمد وهبة واللاعبون، على تقديم العزاء لعمر سيد معوض قائد المنتخب، الذي توفت جدته صباح اليوم.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.